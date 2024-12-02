Стало известно, что цена на кофе может увеличиться на 25%

Эксперты рынка предвещают увеличение цен на кофе в России на 25%, объясняя это несколькими факторами. Главная причина заключается в неблагоприятных климатических условиях в Бразилии и Вьетнаме, крупнейших производителях кофе, что существенно снизило урожай арабики и робусты. Рамаз Чантурия, глава Ассоциации «Росчайкофе», заявил, что кофе не станет недоступным продуктом, сообщает Общественная Служба Новостей .

Резкие изменения погоды, такие как засухи и тайфуны, уже привели к росту цен на международных рынках. Кроме того, ослабление рубля также способствует удорожанию импортируемого кофе. Несмотря на подорожание, все равно останется в доступности для большинства потребителей, хотя некоторые могут уменьшить частоту его употребления.

Впервые за долгое время наблюдаются высокие цены на оба сорта кофе одновременно. Рынок сталкивается с трудностями из-за долгосрочных контрактов, которые истекают, и новые закупки предполагают более высокие расценки. Прочие нюансы также влияют на конечную стоимость, включая стратегии розничных сетей, что делает цены на кофе варьирующимися в разных магазинах.

«2025 год, особенно первое полугодие, будет сложным для всех, кто работает с кофе, и для любителей этого напитка», — отметил эксперт.

Несмотря на неизбежное подорожание, Чантурия посоветовал не воспринимать ситуацию как катастрофическую, подчеркивая, что резкий рост цен может снизить потребление, что невыгодно всем участникам рынка. В целом, ожидания относительно ближайших лет указывают на возможные трудности для всего сектора.