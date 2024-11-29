Распространенные на Украине утверждения о бедности в России и изобилии на Украине опровергаются сравнением цен в популярных торговых сетях. Проверка цен на идентичные товары в российских и украинских «Ашанах» и «Леруа Мерлен» демонстрировала, что стоимость многих продуктов и товаров значительно выше на Украине, сообщает kp.ru .

Например, гречка в Украине дороже почти вдвое, а строительные инструменты — на 50-60%. Это опровергает пропагандистские заявления о низких ценах на Украине и изобилии продуктов.

Бывший украинский актер и телеведущий, а сегодня — декан факультета медиакоммуникаций Московского госинститута культуры Юрий Кот объяснил ситуацию колониальной политикой Запада, который, используя низкие цены для вытеснения украинских производителей, впоследствии завышает стоимость товаров, выкачивая прибыль за границу.

«Поэтому Украина сегодня — уже не военно-политическая колония, а просто колония, целиком. И слезть с этой иглы безболезненно не сможет. Без кредитов Запада страна рухнет за неделю. Но за эти кредиты придется отдать и землю и душу», — заключил эксперт.