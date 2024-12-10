Стало известно, что покупали иностранные туристы в России в дни распродаж

В «Черную пятницу», с 29 ноября по 1 декабря, иностранные туристы совершили в России на 16% больше покупок, чем несколькими днями ранее, с 25 по 27 ноября. Оборот на одного пользователя вырос на 20%, а средний чек — на 3% до 1 352 рублей, сообщили РИАМО в финтех-компании «ЮMoney».

По данным аналитиков «ЮMoney», в дни распродаж, с 9 по 11 ноября и с 29 ноября по 1 декабря 2024 года, больше всего покупок туристы совершили в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.

«С 9 по 11 ноября оборот на одного пользователя по карте туриста вырос на 9%по сравнению с обычными днями, 4 — 6 ноября. Покупок стало на 3% больше, а средний чек вырос на 6% и составил 1 441 рубль. Самые высокие обороты платежей на одного пользователя зафиксированы в точках общепита, в магазинах косметики, книг и сувениров, а также в сфере развлечений. При этом в „Черную пятницу“ мы не зафиксировали заметного роста оборотов», — отмечает директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

В топе оказались продуктовые магазины, цифровые товары и услуги, в том числе спа. Дальше идут одежда, авиабилеты, медицинские услуги и аренда авто. По количеству покупок тоже лидирует общепит, на втором месте — услуги, на третьем — цифровые товары и транспорт.

Продукты

В продуктовых магазинах с 9 по 11 ноября оборот платежей по карте туриста на одного пользователя вырос на 27% по сравнению с 4 — 6 ноября. В период с 29 ноября по 1 декабря оборот таких платежей увеличился на 53% относительно 25 — 27 ноября. На распродаже 11.11 покупок стало на 10% больше, а в «Черную пятницу» — на 14% больше. Средний чек на одного пользователя вырос на 16% (до 1 119 рублей) и 34% (до 1 250 рублей) соответственно. Из продуктовых магазинов по обороту и числу покупок лидируют сети «Ашан», Spar, «Перекресток» и «О’Кей».

Косметика, ювелирные изделия и книги

В прочих категориях, в том числе в магазинах косметики, в ювелирных и книжных, оборот платежей на одного пользователя вырос с 9 по 11 ноября на 14%, а с 29 ноября по 1 декабря — на 6% по сравнению обычными днями. Число покупок на одного пользователя увеличилось на 1% в распродажу 11.11 и снизилось на 6% в «Черную пятницу». Средний чек на одного пользователя вырос на 13% до 2 519 рублей и 2 776 рублей соответственно. По обороту и числу покупок лидируют «Золотое яблоко», Sunlight, «Л’Этуаль», «Рив Гош» и «Дом книги» на Невском.

Одежда

Во время распродажи 11.11 увеличился также оборот на одного пользователя в категории одежды — на 79% относительно 4 — 6 ноября. Число покупок на одного пользователя выросло на 2%, а средний чек — на 75% до 8 789 рублей. Самые большие обороты в период «Черной пятницы» зафиксированы в ГУМе, ЦУМе и «Снежной королеве».

Культура

Помимо этого, приезжая в Россию, иностранные туристы любят посещать театры, музеи и выставки. В период ноябрьских распродаж самые большие обороты были в «Эрмитаже», Исаакиевском соборе, Историческом музее, в Царском селе и Мариинском театре.

«ЮMoney» начали выпускать карты для иностранных туристов в ноябре 2023 года, получить карту можно в аэропорту Шереметьево. За год карты были выданы пользователям более чем из 80 стран, в том числе участникам Всемирного фестиваля молодежи и иностранным специалистам, которые приезжают в Россию по программе стажировок InteRussia. Больше всего идентификаций (81%) приходится на граждан Китая.