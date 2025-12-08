Стало известно, что является источником пессимизма криптоинвесторов

Хотя наибольшее влияние на криптовалюты оказывают макроэкономические новости из США, сейчас рынок цифровых активов реагирует и на сообщения из Японии. Укрепление иены и ожидаемое повышение ставки Банком Японии способствует доминированию пессимистичных настроений среди криптоинвесторов, сообщили РИАМО аналитики.

«Укрепление иены повышает риск разматывания carry-трейдов, что может временно давить на оценку криптоактивов, поскольку плечевые позиции по всему миру проходят переоценку», —полагает директор по маркетингу мировой криптобиржи Bitget Игнасио Агирре.

При этом инвесторы надеются на сохранение тренда на снижение ставки в США, что и вызывает повышенную волатильность криптовалют.

"Ужесточение политики Банка Японии контрастирует с широко ожидаемыми снижениями ставки ФРС в начале 2026 года. Это создает период повышенной волатильности, который часто открывает привлекательные окна для накопления активов долгосрочными инвесторами. Мы ожидаем, что BTC повторно протестирует диапазон $95 000-$100 000 к началу 2026 года, в то время как ETH может подняться к $3 800 по мере возобновления институциональных притоков и стабилизации макроусловий», — поясняет Агирре.

Банк Японии (BOJ) в марте 2024 года впервые за 17 лет поднял учетную ставку: она была повышена с -0,1% до диапазона 0-0,1%. Затем, 24 января 2025 года, BOJ вновь повысил ставку - до 0,5%, что стало самым высоким уровнем ставки с 2008 года. Теперь инвесторы ожидают нового повышения в декабре до 0,75%.

Денежно-кредитная политика в Японии влияет на крипторынок не сама по себе, а как звено в глобальной цепочке распределения ликвидности, отмечает СЕО Crypto Summit Алексей Зюзин. «Для глобальных инвесторов это создает стимулы перераспределять капитал из рисковых активов в более стабильные облигационные активы. Укрепление иены также сокращает приток ликвидности в криптовалиты из азиатского региона», — говорит эксперт.

Но, по его словам, это краткосрочное явление. Усиление притока институционального капитала в криптовалюты через спотовые крипто ETF оказывают поддержку рынку, а ожидаемое снижение ставки в США в 2026 году поможет вернуть инвесторам аппетит к риску, добавляет Зюзин.

Агирре советует обращать внимание на показатели изменения ликвидности и данные о притоках и оттоках из спотовых крипто ETF, а также наблюдать за индексом страха и жадности в криптовалюте. Сейчас он находится в зоне экстремального страха около 20 баллов.