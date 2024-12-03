Стало известно, что холодильники и кондиционеры с фреоном R-410 подорожают

Эксперт Остапкович: холодильники с фреоном R-410 будут доступны не всем

Федеральная таможенная служба России ограничила ввоз кондиционеров и холодильников с фреоном R-410 без лицензии, что спровоцировало задержку поставок на границе и убытки для поставщиков в размере 200–300 миллионов рублей. Эксперт Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ заявил, что эта мера приведет к дефициту электроники, что, в свою очередь, может вызвать рост цен, сообщает «Вечерняя Москва».

Поставщики смогут устанавливать высокие цены, игнорируя законы спроса и предложения. В результате техника станет доступна только для состоятельных граждан, в то время как менее обеспеченные столкнутся с высокими ценами.

Доктор экономических наук Леонид Холод объяснил, что поставщики компенсируют убытки за счет потребителей, что также повысит стоимость техники. Он отметил, что задержанные на таможне товары могли быть закуплены по старому курсу доллара, и корректировки цен окажут негативное влияние на прибыль поставщиков.

«Потому эти штрафные санкции на таможне просто съедят сверхприбыль, которую поставщик должен был получить от валютной разницы: именно она покроет расходы за простой продукции», — объяснил Холод.

Следовательно, рыночные условия будут диктовать среднюю цену на электронику, и, хотя поставщики могут попробовать увеличить цены, возможности для этого будут ограничены, поскольку рынок уже подает сигналы о ценовой стабильности.