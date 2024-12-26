Стало известно, что будет на российском рынке после ухода и замедления YouTube

В последние годы YouTube стал центральной темой обсуждений о регулировании интернета в России, и вопрос о его возможном закрытии поднимается регулярно. Особенно это актуально на фоне усиливающегося контроля государства над цифровыми ресурсами. Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного Интернета, отметил, что трудности использования YouTube в России наблюдаются уже довольно давно, сообщает Общественная Служба Новостей .

С вводом новых ограничений многие пользователи начали переходить на альтернативные способы доступа, что получило название «замедление», достигшее третьей фазы. Он также обратил внимание на сложные отношения YouTube с российскими пользователями, заявив, что платформе и, в частности, компании Google не хватает желания работать на российском рынке, что выражается в проблемах с верификацией аккаунтов.

В отличие от Google, другие компании, такие как Apple, начинают активнее адаптироваться к российским условиям, что создает определенную конкуренцию. Парфентьев сопоставил ситуацию с историческими примерами, когда западные компании стремились вернуться на российский рынок после Гражданской войны, несмотря на сложные политические реалии.

«Это было 100 лет назад, это происходит и сейчас. Крупный бизнес должен предпринимать шаги, чтобы чувствовать себя уверенно», — добавил эксперт.

Он считает, что будущее YouTube в России зависит от множества факторов: от политических решений, действий платформ и предпочтений пользователей. Если сервисы хотят оставаться конкурентоспособными на российском рынке, им необходимо учитывать интересы своих пользователей. В противном случае они рискуют потерять аудиторию в пользу более привлекательных альтернатив.