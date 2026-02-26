Стали известны точки роста экономики России в 2026 году

Рост ВВП России в 2026 году может замедлиться до 0,8%. Доцент Финансового университета Ольга Борисова назвала газохимию, энергетику и АПК ключевыми направлениями развития, сообщает АБН24 .

Аналитики Института ВЭБа прогнозируют заметное замедление экономики в 2026 году. По их оценке, в первом квартале рост ВВП составит около 1%, а по итогам года — 0,8%. Борисова рассказала, какие отрасли способны поддержать экономику.

«Газохимия и энергетика демонстрируют значительный потенциал. Переход от экспорта сырья к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как полимеры и удобрения, в сочетании с модернизацией генерации создает мощный мультипликативный эффект для экономики. Не менее значимым остается агропромышленный комплекс. Ориентация на продовольственную безопасность и высокий экспортный потенциал делают АПК одной из наиболее стабильных отраслей, что способствует привлечению инвестиций», — пояснила Борисова.

По ее словам, развитие переработки и укрепление продовольственной безопасности могут стать опорой для экономики в условиях замедления роста.

