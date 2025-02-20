Названы самые популярные у россиян направления для международных грузоперевозок

«Авито»: спрос на грузоперевозки между Россией и Армении вырос почти на треть

Армения, Белоруссия, Грузия и страны Азии стали самыми популярными направлениями у россиян для международных грузоперевозок. Спрос на грузоперевозки между РФ и Армении за месяц вырос почти на треть, сообщили РИАМО в пресс-служба платформы «Авито Услуги».

По данным аналитиков, в феврале текущего года спрос россиян на международные грузоперевозки относительно января текущего года вырос на 4%.

Наибольший интерес в сфере международных грузоперевозок наблюдается между Россией и Арменией. За месяц спрос на услуги по доставке грузов в этом направлении увеличился на 28%. Бизнес, отмечая рост спроса, начал предлагать свои услуги в феврале текущего года на 106% чаще.

В направлении Белоруссии и Грузии наблюдается увеличение спроса на услуги грузоперевозок на 17% за месяц. Активное развитие транспортной инфраструктуры и укрепление экономических связей делают эти направления все более привлекательными для транспортных компаний, что, в свою очередь, способствует росту спроса на грузоперевозки со стороны пользователей платформы.

Среди азиатских стран наибольшей популярностью пользуются услуги грузоперевозок между Россией и Монголией. С января по февраль спрос на грузоперевозки между странами вырос на 15%.