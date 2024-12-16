Стали известны регионы России, где новое авто наиболее доступно

Ямало-Ненецкий округ и Магаданская область лидируют в рейтинге субъектов РФ по доступности покупки нового автомобиля, сообщает РИА Новости .

По данным исследования агентства, в среднем в этом году в стране доля семей, которым доступна в финансовом плане покупка в кредит и владение новым недорогим авто (стоимостью 1,2 млн рублей), составила 17,6%. При этом доступность машины для семей в 2024 году снизилась, главным образом, из-за стоимости автомобилей и роста ставок кредитования.

В разные регионах наблюдается различная доля семей, которые могут приобрести новую машину. У лидера — ЯНАО — этот показатель в 26 раз больше, чем у замыкающей топ Ингушетии.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, его результат составил 54,7%. Далее идут Магаданская область (44,5%) и Чукотка (43,2%). В них наблюдаются очень высокие по отечественным меркам зарплаты. В топ-5 еще попали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (39,4%) и Ненецкий автономный округ (37,4%).

Москва и Санкт-Петербург расположились на шестом и десятом местах рейтинга. В столице уровень доступности покупки авто — 37,1%, а в Петербурге — 28,9%.

Замыкают рейтинг российских регионов в основном республики Северного Кавказа. В Ингушетии только 2,1% семей могут позволить купить и содержать новый автомобиль за 1,2 млн рублей, Чечня (2,4%), Дагестан (3,7%), Кабардино-Балкария (3,8%). Также внизу рейтинга находятся Калмыкия (4,2%).