Стала известна самая высокооплачиваемая рабочая специальность в РФ в 2024 году

Дальнобойщик стал самой высокооплачиваемой профессией в России в 2024 году

По итогам прошлого года самой высокооплачиваемой в России стала рабочая профессия водителя-дальнобойщика. В среднем работодатели готовы предложить новым сотрудникам около 180 258 рублей в месяц, что на 43% больше показателя 2023 года, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

При этом, по данным экспертов, зарплатные вилки для водителей-дальнобойщиков варьируются от 120 до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона, опыта работы и специфики перевозок. Также на размер зарплаты влияет график работы, так как большинство предложений связано с вахтовым методом.

Среди различных специальностей водители традиционно лидируют по уровню предлагаемых зарплат. Так, в топ-3 высокооплачиваемых профессий вошли водитель рефрижератора и водитель трала. Их средние уровни дохода достигли 164 363 и 152 779 рублей в месяц соответственно. Как правило, эти специалисты получают почасовую или сдельную оплату, а уровень дохода зависит от объема и графика работы.

На четвертом месте по росту зарплатных предложений находится профессия промышленного альпиниста. Соискателям на эту должность предлагают в среднем 128 557 рублей в месяц, что на 22% выше уровня прошлого года. Высокие зарплаты в этой профессии объясняются повышенной опасностью работы и востребованностью альпинистов для выполнения сложных строительных и технических работ на высоте.

Замыкает пятерку высоких зарплатных предложений профессия бурильщика. Тут зарплаты выросли на 38% и составили в среднем 124 039 рублей в месяц. Эти специалисты востребованы в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, где из-за сложности работ особенно ценятся высококвалифицированные кадры.