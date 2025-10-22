США предложили энергокомпаниям доступ к оружейному плутонию
Министерство энергетики США разработало программу предоставления энергетическим компаниям доступа к оружейному плутонию из арсеналов времен холодной войны, сообщает РБК.
Согласно документу, опубликованному ведомством 21 октября, коммерческие операторы смогут подавать заявки на получение до 19 тонн высокообогащенного плутония для использования в современных ядерных реакторах.
Как сообщает Financial Times, ожидается, что первые заявки поступят от американской компании Oklo и французской Newcleo, разрабатывающих перспективные реакторные технологии.
Инициатива направлена на утилизацию ядерных материалов военного назначения и поддержку развития новой энергетики, хотя требует решения сложных технических и регуляторных вопросов, связанных с переработкой оружейного плутония в коммерческое ядерное топливо, указано в публикации.