США оказали помощь Украине с февраля 2022 г в размере 81 млрд долларов

Директор по делам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер отметил, что США оказали помощь Киеву с начала СВО в размере 81 млрд долларов, из которых 52 млрд — это военная помощь, сообщает ТАСС.

В интервью агентству «Укринформ» Карпентер уточнил, что недавно был принят закон о дополнительном финансировании.

«Следует также помнить, что мы обеспечили около 81 млрд долларов для поддержки Украины с начала войны, и это очень много. Из них 51 млрд долларов — это военная помощь», — сообщил он.

По словам директора, он не может пока предсказать, что будет на следующий год, потому что в ноябре в Соединенных Штатах состоятся выборы.

На данный момент Америка сосредоточена на увеличении возможностей для удовлетворения потребностей Киева на поле боя.