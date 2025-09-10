США могут вернуть 50% средств, собранных по тарифам Дональда Трампа

Эксперт Котов: в США собранные в виде пошлин средства могут вернуть бизнесу

Вероятно, Соединенные Штаты могут быть вынуждены вернуть половину средств, полученных в результате введения тарифов главы государства Дональда Трампа. По словам министра финансов США Скотта Бессента, возможное решение Верховного суда несет «катастрофические» последствия. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» и Общественной палаты Московской области Кирилл Котов разъяснил значение этого факта для бюджета и политики страны, сообщает «ФедералПресс» .

«Если решение будет не в пользу Трампа, это теоретически приведет к тому, что значительные средства, собранные в виде пошлин, могут быть возвращены бизнесу, что, в свою очередь, негативно скажется на бюджете и экономике», — отметил он.

Политолог акцентировал внимание на том, что даже для США речь идет об огромных суммах, потенциально способных серьезно нарушить процесс бюджетного планирования.

Котов добавил, что команда Трампа не скрывает наличия у него юридических полномочий для введения пошлин. Даже в случае отрицательного решения Верховного суда по данному вопросу, администрация намерена обойти ограничения через нормативные лазейки и прецедентное право.

По словам эксперта, это демонстрирует, что, невзирая на возможные правовые ограничения, у президента остается возможность действовать в рамках выбранной так называемой стратегии защиты национальных интересов и американской экономики.

Котов также отметил, что ситуация с пошлинами свидетельствует о более глубокой проблеме — крайней степени поляризации общества и власти в США. Обсуждения применения тех или иных экономических инструментов во внешней торговле становятся все более острыми, подчеркивая глубокие разногласия между различными политическими силами и ветвями власти.

Политолог подчеркнул, что, несмотря на возникающие трудности, традиционно сильная позиция президентской власти в США зачастую позволяет сгладить давление со стороны законодательных и судебных органов.