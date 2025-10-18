США ищут способ снизить пошлины на товары иностранного производства

Руководство во главе с президентом США Дональдом Трампом изучает варианты снятия или уменьшения налогов на ввоз продукции, не изготавливаемой на территории Америки. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на осведомленные источники, пишет ТАСС .

По данным издания, за последние недели Трамп исключил большое число наименований из списка товаров, облагаемых так называемыми компенсационными пошлинами. Кроме того, он высказал готовность аннулировать сборы на сотни дополнительных видов продукции в случае достижения договоренностей с Вашингтоном со стороны стран-поставщиков. Как утверждают источники газеты, в среде представителей администрации созревает мнение о необходимости снижения американских пошлин на товары, не имеющие аналогов в отечественном производстве.

Данная стратегия идет вразрез с прежними утверждениями министра торговли США Говарда Латника, который отвергал какие-либо исключения из ответных тарифов Трампа. Смена курса может свидетельствовать о попытках американской администрации подготовиться к возможному отказу Верховного суда США в ноябре признать законность большей части сборов Трампа.

4 сентября администрация американского президента обратилась в Верховный суд с запросом об отмене решения, вынесенного апелляционным судом федерального округа Колумбия. Согласно этому решению, многие из введенных Вашингтоном пошлин в отношении других стран признаны неправомерными.

Суд постановил, что Трамп не имел достаточных полномочий для установления многих из объявленных им тарифов. Вашингтонская администрация считает, что решение апелляционного суда «порождает неуверенность в текущих переговорах с другими государствами» по вопросам торговли и «ставит под вопрос» уже достигнутые договоренности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.