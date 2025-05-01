США хотят продать Украине оружие на 50 млн долларов
Kyiv Post: США хотят продать Украине оружие на 50 млн долларов
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила экспорт оружия Украине на общую сумму 50 млн долларов, сообщает Газета.ru.
Как пишет издание Kyiv Post, это первый экспорт оружия от администрации главы государства Дональда Трампа. Он согласован путем прямых коммерческих продаж.
Таким образом, Штаты частично отменяют взятую паузу в предоставлении военной помощи ВСУ.
При этом ранее администрация Трампа заблокировала решение об отправке в Киев 49 американских танков M1A1 Abrams из Австралии.