США хотят продать Украине оружие на 50 млн долларов

сегодня в 10:47

Как пишет издание Kyiv Post, это первый экспорт оружия от администрации главы государства Дональда Трампа. Он согласован путем прямых коммерческих продаж.

Таким образом, Штаты частично отменяют взятую паузу в предоставлении военной помощи ВСУ.

При этом ранее администрация Трампа заблокировала решение об отправке в Киев 49 американских танков M1A1 Abrams из Австралии.