Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тыс рублей

В России средняя заработная плата за первую половину этого года достигла 82 тыс. рублей, показатель впервые превысил отметку в 80 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru .

Исследование по данной теме провел сервис «Работа.ру». Год назад средняя зарплата в стране была на 12% меньше.

Больше всего из российских регионов зарплата выросла в Татарстане (+23,4%), она составила 82,1 тыс. рублей. Потом идут Курганская область (+22,8%), Астраханская область (+20,8%), а еще Оренбургская и Челябинская области (в каждой +20,7%).

Показатель в 100 тыс. рублей средняя зарплата превышает в Якутии (110 тыс. рублей), Мурманской области (105,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (104,1 тыс. рублей) и Подмосковье (103,6 тыс. рублей). А самая высокая зарплата отмечена на Чукотке — 179,3 тыс. рублей.

Проведенный опрос показал, что жители РФ в среднем хотели бы получать зарплату в размере 142 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, 47% отечественных компаний признались, что уже увеличили оклады сотрудникам во втором квартале этого года. 57% пообещали, что в третьем квартале планируют рост зарплат у ряда работников.