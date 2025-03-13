Средняя ставка по вкладам в крупнейших банках РФ уменьшилась до 20,74%

Доходность по депозитам в ведущих банках страны продолжает снижаться относительно ключевого показателя ЦБ. За начало марта она уменьшилась еще на 0,11 процентных пункта, говорится на официальном сайте Банка России .

Банк России отмечает, что в начале марта средний максимум процентных ставок по вкладам среди десяти крупнейших банков составил 20,74% годовых, что на 0,11 п. п. меньше предыдущего показателя. Примечательно, что в конце февраля этот показатель впервые с ноября прошлого года стал ниже действующей ключевой ставки в 21%.

Наиболее значительное падение в первые дни марта коснулось долгосрочных депозитов сроком более года — снижение составило 0,52 п. п. Вклады на период от трех до 12 месяцев также стали менее выгодными — их доходность упала на 0,23-0,27 п. п. Единственным растущим сегментом оказались краткосрочные депозиты до трех месяцев, где ставки повысились на 0,11 п. п.

В начале марта ведущие банки предлагали различные процентные ставки по депозитам в зависимости от длительности вложения. Наиболее выгодными оказались вклады на период от полугода до года — 20,18% годовых, хотя этот показатель снизился на 0,23 процентных пункта. Для среднесрочных депозитов (3-6 месяцев) ставка составила 19,85% годовых, что на 0,27 п. п. меньше по сравнению с концом февраля. Краткосрочные вклады до трех месяцев показали небольшой рост на 0,11 п. п., достигнув 19,22% годовых. Значительнее всего сократились ставки по долгосрочным депозитам свыше года — до 18,20% годовых, что на 0,52 п. п. ниже февральских показателей.