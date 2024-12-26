Средний чек на встречу Нового года в ресторанах Москвы взлетел до 100 тыс руб

В сравнении с 2023 годом цены на празднование Нового года в московских ресторанах выросли на 10%. Средний чек достиг 100 тысяч рублей, пишет Mash .

Встретить 2025-й год в московском ресторане в среднем можно за 100 тысяч рублей, но если выбрать для своего праздника какой-либо бар, то торжество обойдется в более бюджетный ценник — в 15 тысяч рублей в среднем.

Если россияне захотят провести главную ночь в году в люксовом ресторане, то в среднем потратят на застолье от 35 до 115 тысяч рублей, в некоторых заведениях ценник достигает 199 тысяч рублей за ночь.

В стоимость входит программа с участием певиц Полины Гагариной, Валерии и Бьянки, французское шампанское и угощения. Во многие элитные места билеты раскупили еще в ноябре 2024 года.