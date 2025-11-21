Средний балл: экономист рассказала, как накопить на стандартную пенсию в РФ

Преподаватель Института международных экономических связей, кандидат экономических наук Софья Благова заявила, что для получения в старости средней пенсии каждому россиянину необходимо накопить минимум 111,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), сообщает Газета.ru .

«Чтобы выйти на среднюю пенсию размером около 25 198,92 рубля, необходимо накопить не менее 111,8 баллов. При среднем уровне зарплат это соответствует страховому стажу примерно 27,6 года. Фактические значения отличаются по регионам из-за различий в уровне доходов», — сказала эксперт.

По ее словам, для минимальной страховой пенсии понадобятся не менее 15 лет стажа. ИПК работает в России с 2015 года, он напрямую зависит от страховых взносов: их работодатель обязан перечислять в Социальный фонд России.

Кроме того, чем выше «белая» зарплата, тем больше взносов формируют ИПК. Работодатель перечисляет на обязательное пенсионное страхование 22% ежемесячных выплат.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.