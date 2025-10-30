Средние зарплаты в ИТ, медицине, финансах могут превысить 200 тысяч в 2026 году

Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что в 2026 году средние зарплаты в сферах информационных технологий, здравоохранения, финансов и добычи полезных ископаемых могут превысить 200 тыс. рублей, сообщает Газета.ru .

Экономист отметил, что уже сейчас в таких отраслях, как финансы, страхование, производство табачных изделий и добыча нефти и газа, среднемесячная зарплата превышает 200 тыс. рублей. По его словам, эта тенденция сохранится и в 2026 году, а список высокооплачиваемых отраслей может расшириться за счет ИТ-сферы. Мосягин объяснил, что рост зарплат в ИТ связан с высоким спросом на специалистов по искусственному интеллекту, анализу данных и кибербезопасности.

Эксперт также выделил здравоохранение, особенно телемедицину, биоинформатику и персонализированную медицину, где цифровая трансформация открывает новые возможности для квалифицированных специалистов. По мнению Мосягина, опережающий рост зарплат продолжится и в финансовом секторе, а также в добыче полезных ископаемых.

Мосягин назвал три ключевых фактора, способствующих росту зарплат: повышение минимального размера оплаты труда, дефицит узкоспециализированных кадров и продолжающаяся цифровизация экономики.

