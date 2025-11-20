Среднетрубное дизтопливо против зимнего: какое выгоднее заправлять сейчас

Эксперт Бунина: цены на АИ-92 и АИ-95 начнут расти в России к 20 декабря

На российском топливном рынке наступила ценовая стабильность: предложение бензина соответствует спросу, а переход на зимние марки топлива завершен. Однако ситуация с дизелем разделила рынок — стоимость зимней солярки резко выросла на крупных АЗС, тогда как независимые заправки сделали ставку на более дешевое дизельное среднетрубное топливо, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Крупные сети перешли на зимнее дизельное топливо, которое существенно дороже летнего. Из-за этого цены на некоторых АЗС резко подскочили. Независимые заправки, напротив, предлагают среднетрубное дизтопливо — оно дешевле и подходит для умеренных температур, отмечает эксперт.

По ее мнению, в случае дальнейшего повышения цен на дизельное топливо крупными АЗС у независимых АЗС появится возможность лавировать ценообразованием и конкурировать с вертикально интегрированными структурами.

«Если в декабре не ударят крепкие морозы (ниже −40°C), спрос на дорогой зимний дизель упадет, а независимые АЗС смогут переманить клиентов за счет гибкого ценообразования», — говорит Бунина.

К 20 декабря цены на АИ-92 и АИ-95 начнут расти, особенно в туристических регионах, считает эксперт. Северные города, которые набирают популярность в контексте путешествий на новогодние каникулы, могут столкнуться с повышенным спросом и как следствие стоимость топлива вырастет, добавляет она.

