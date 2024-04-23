Инфляция замедлится к концу 2024 года до 5,1% с 7,4% по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба правительства России.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что среднегодовой курс рубля составит 94,7 рублей за доллар в текущем году.

Также в 2024 году ожидается рост ВВП на уровне 2,8%. При этом номинальный объем ВВП превысит 191 трлн рублей. Рост ожидается из-за внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

Рост инвестиций в 2024 году составит 2,3%, несмотря на рекордно высокую базу прошлого года — 9,8%. Также ожидается рост розничной торговли в реальном выражении на 7,7% и платных услуг — на 5,1%.

В период с 2025 по 2027 года продолжится устойчивый рост экономики на уровне 2,3–2,4%. В течение трех лет ожидается рост инвестиций ожидается в среднем на 3% в год, также увеличивается потребительская активность. Планируется, что за это время реальные доходы населения вырастут на 3,1%.

Инфляция в 2025 году выйдет на целевой уровень Банка России в 4%.