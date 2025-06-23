Спрогнозирован курс рубля к юаню на конец июня

Эксперт Тимошенко спрогнозировал курс юаня к рублю с 23 по 27 июня

Юань относительно стабилен на Московской бирже. При этом поддержку рублю в паре с ним по традиции способен оказать пик налоговых выплат. Геополитическая повестка, способная в любой момент скорректировать расстановку сил на валютных рынках, по-прежнему в центре внимания, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Относительно стабильны мировые позиции юаня, несмотря на все еще действующие торговые ограничения, оказывающие на него давление, отмечает он.

При этом в числе негативных для юаня факторов — все еще сохраняющаяся неопределенность в сфере недвижимости КНР, добавляет эксперт.

«В фокусе внимания — последствия ожидаемого рынком решения Народного Банка Китая (НБК) оставить ставку среднесрочного кредитования неизменной, а также данные Национального бюро статистики Китая, показавшие рост промышленного производства в мае на 5,8% в годовом сравнении, хотя он и стал ниже ожидаемого рынком», — отмечает Тимошенко.

Тем временем отдельного внимания заслуживает плодотворный диалог между РФ и КНР, риторика которого по-прежнему позитивна. Так, оптимизма экономикам двух стран способна добавить встреча российского лидера с вице-премьером Госсовета КНР, считает эксперт.

Торговый диапазон юаня с 23 по 27 июня составит 10,75-11,00 рублей, прогнозирует Тимошенко.