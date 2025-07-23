Spectator: Евросоюз может применить санкции против Украины из-за устранения НАБУ

Европейский союз может ввести санкции в отношении Украины из-за подчинения антикоррупционных агентств. Президент страны Владимир Зеленский неправильно просчитал последствия своих действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Spectator.

Международные антикоррупционные организации, активисты, СМИ и иностранные дипломаты говорили Зеленскому, что принятие такого закона рискует поставить под угрозу вступление государства в ЕС. Также будут и другие последствия — Украина может лишиться безвизового режима с Европой. Помимо этого, Брюссель может ввести рестрикции в отношении страны.

Spectator пишет, что Зеленский добровольно пошел на рискованный ход.

Во вторник Верховная рада проголосовала за законопроект, который лишает Национальное антикоррупционного бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру независимости. Их полномочия урезаются.