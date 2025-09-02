Спад урожая: насколько в России может подорожать гречка?

Эксперт Байгузина: гречка может подорожать в России на 8-12%

Кандидат экономических наук Люза Байгузина, представляющая ИМЭС, заявила, что во второй половине текущего года ожидается увеличение цен на гречку в пределах 8-12% по сравнению с первым полугодием, сообщает Газета.ru .

В 2025 году возможен спад урожая гречихи до 35%. Байгузина подчеркнула, что как только информация о неурожае получит широкое распространение, можно ожидать скачка цен. Цены начинают расти, когда появляется достаточно сведений, вызывающих обеспокоенность как у покупателей, так и у торговых сетей.

Она считает, что для предотвращения резкого увеличения цен и минимизации негативных последствий подорожания гречки требуется поддержка сельскохозяйственного сектора. Государственная помощь и субсидии аграриям способны улучшить условия производства и снизить издержки, что поможет стабилизировать цены на гречку.

По мнению эксперта, создание государственных резервов гречки может стать эффективным инструментом для контроля цен в случае дефицита. Это также поможет нивелировать сезонные колебания цен на данный вид крупы.