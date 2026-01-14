SPA-салоны и спорт: на что тратили деньги россияне на новогодних каникулах

Долгосрочные застолья на новогодних каникулах вышли из моды. Россияне все чаще делают выбор в пользу активного отдыха и ярких впечатлений. В период с 1 по 11 января основными расходами граждан оказались культурный отдых, SPA-салоны, спортивное питание и цифровые развлечения, сообщили РИАМО в пресс-службе аналитического исследования финтех-компании ЮMoney.

Новый тренд «на перезагрузку»

Он сформировался на новогодних каникулах, когда россияне вместо застолий и отдыха на диване решили «перезагрузиться». Количество оплат в SPA-салонах выросло на 65% (средний чек 6736 рублей), в массажных салонах — на 25% (средний чек 6745 рублей).

«Этот всплеск интереса — не просто желание отдохнуть. Мы видим, что для многих россиян каникулы стали временем для полноценного восстановления и инвестиций в свое физическое и ментальное здоровье. Повышение среднего чека говорит о готовности платить за качественные и комплексные процедуры», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Также в два раза вырос спрос на БАДы и спортивное питание. Средний чек увеличился на 58% и составил 11 099 рублей. Можно сделать вывод, что россияне чаще закупают курсовые программы и продукты для долгосрочного пользования.

Выбор в пользу активного досуга

Популярность активного отдыха, требующего физических усилий, демонстрирует растущий спрос на посещение танцевальных студий. Он вырос на 44% (средний чек 4 430 рублей). Число оплат с оздоровительных и спортклубах увеличилось на 14% (средний чек 4 818 рублей).

Аж на целых 66% выросло число бронирований на базах отдыха и в спортивных лагерях (средний чек 18 700 рублей). Россияне любит активный семейный и групповой отдых. Растет и социальная активность — на 42% врос средний чек на сайтах знакомств, он достиг 509 рублей. Число женских покупок увеличилось на 26%.

Цифровые развлечения и культурные активности

На 75% выросло количество покупок билетов на выставки и посещения туристических достопримечательностей (средний чек 2 526 рублей). Спрос на прогулки в парках и походы в цирк вырос на 44% (средний чек 1941 рубль).

Особое развитие в новогодние праздники получил и рынок домашних развлечений. Число подписок на фильмы, книги и музыку выросло на 34%, на печатные и аудиокниги — на 21%. Выросли расходы на кафе и рестораны на 31%, а средний чек достиг 1 295 рублей.

