S&P Global: поставки российской нефти достигли трехлетнего максимума

Однако в тоже время экспорт несильно снизился на фоне перебоев с погрузкой на основных хабах в Балтийском море после непрекращающихся атак украинских БПЛА.

Предварительно, в марте странам-импортерам поставляли 4,61 млн баррелей в сутки (б/с) отечественной нефти. Это больше чем 4,38 млн б/с в феврале. Также это самый высокий показатель с июня 2023 года (4,65 млн б/с) и с момента начала ведения статистики S&P Global в 2016 году.

Объем морских поставок вырос, так как ранее Штаты разрешили нефти и нефтепродуктам из РФ, отгруженным танкерами до 5 марта, продаваться в Индии независимо от санкционного статуса кораблей. Но судам нужно прибыть в индийские порты до 4 апреля. Подобные послабления также распространяются на всю нефть из РФ, которая была отгружена до 12 марта. Они действуют до 11 апреля для всех остальных государств.

Поставки отечественной нефти в Индию в прошлом месяце увеличились до 2,11 млн б/с (в феврале было 1,07 млн б/с), а поставки в Китай уменьшились до 1,47 млн б/с (в феврале — 1,78 млн б/с).

