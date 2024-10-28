Создание альтернативной системы расчетов в России — давно актуальный и острый вопрос, поскольку именно расчеты — больное место торговых отношений России с дружественными странами из-за вторичных санкций, сообщила РИАМО ведущий юрист NSV Consulting Катерина Макаркина.

«Все это время главным препятствием для создания такой системы был выбор валюты для использования в создаваемой системе альтернативных платежей. Для этого необходимо либо создать искусственную валюту наподобие евро, что требует времени и усилий, либо в качестве локомотивной валюты выбрать валюту одной из стран-участниц, что может не устроить остальные страны», — объяснила Макаркина.

Она отметила, что для решения этой коллизии БРИКС вместо использования общей валюты предлагает производить взаиморасчеты в национальных валютах с использованием современных цифровых инструментов (блокчейн).

«Главное отличие альтернативной системы от SWIFT состоит в том, что все расчеты будут идти не через частные банки-корреспонденты, а через центральные банки стран-участниц. Подобная система платежей должна обеспечить прозрачность их проведения и эффективность с точки зрения затрат», — заявила эксперт.

Ранее российский президент Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани прокомментировал мнение, что страны объединения разрабатывают аналог платежной системы SWIFT. По его словам, организация не создает альтернатив никому, в том числе SWIFT. Несмотря на это, вопрос отдельной платежной системы «очень важный» в наши дни, указал глава государства.