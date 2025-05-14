Создан спецсайт: москвичам старше 55 лет помогут искать работу

Городской проект «Московское долголетие» и крупный карьерный портал создали специальный сайт, на котором разместили актуальные вакансии для жителей столицы в возрасте от 55 лет, а еще там есть полезные опции по поиску работы, сообщается на mos.ru .

«Сегодня многие люди старшего поколения вне зависимости от возраста хотят продолжать профессиональное развитие. Освоить что-то новое и поменять вид деятельности можно в 60, 70 и даже в 80 лет», — сказал замглавы департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

Он добавил, что в «Московском долголетии» создана система непрерывного образования для участников. Пожилые горожане могут найти ценные знания, пройти профпереподготовку и многое другое.

На сайте есть вакансии с подходящими условиями, например, это может быть удаленная работа, гибкий график, частичная занятость. Кроме того, можно подключить сервис «Карьерный ассистент». Он сам отправляет резюме соискателя на подходящие вакансии в течение 10 дней. Компании свяжутся с соискателем, если резюме их заинтересует.