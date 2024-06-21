Современный комплекс по выращиванию африканского сома появится в Подмосковье

Компания «Фуд Тим» приступила к строительству современного рыбного комплекса по выращиванию африканского сома на территории Талдомского округа. Предприятие будет заниматься разведением посадочного материала, выращиванием африканского клариевого сома, а также последующей переработкой рыбы и продажей готовой продукции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В рамках инвестпроекта компания оборудует современный рыбный комплекс с применением установок замкнутого водоснабжения. Инвестиции в реализацию проекта составят около 100 млн рублей. Компания планирует завершить строительство первой очереди в IV квартале 2025 года, тогда же запланирован запуск производства. Весь проект будет реализован в течение 8 лет. После выхода на полную мощность первой очереди „Фуд Тим“ планирует выращивать более 250 тонн рыбы в год. В дальнейшем этот объем может быть увеличен до 1000 тонн живой товарной рыбы в год. На новом предприятии создадут не менее 20 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Фуд Тим»

Группа компании «Фуд Тим» занимается переработкой рыбы и морепродуктов более 16 лет. Уже сейчас в изготовлении своей продукции компания использует исключительно российское сырье. Запуск собственного аквакомплекса позволит выпускать продукцию из сырья собственного производства.

Благодаря производственной структуре завода на основе современных технологий компания сможет вести производство независимо от внешних природных факторов. Рыбу в бассейнах планируют выращивать круглый год. Бассейны оснастят оборудованием для фильтрации воды, а также современными системами кормления, подачи воздуха, ионизации и вентиляции.

«Открытие рыбоводного хозяйства с использованием экологичной установки замкнутого водоснабжения позволит нам не только увеличить общие объемы производства рыбной продукции, но и развивать новые направления в отрасли. Мы сможем вывести на рынок доступный по цене продукт, который по питательности и калорийности приравнивается к рыбам осетровых пород. Он содержит практически полный набор жизненно важных микроэлементов, витаминов и аминокислот. И, хотя калорийность сома довольно высока по сравнению с рыбами других пород, его мясо рекомендуют использовать при составлении диетического рациона. Надо отметить, что африканский клариевый сом имеет высокий иммунитет и при выращивании не используются антибиотики и лекарственные препараты. Еще один плюс — в нем нет чешуи, мелких костей и ярко-выраженного рыбного запаха», — отметила учредитель компании «Фуд Тим» Олеся Попова.

В отличие от открытых водоемов способ закрытого выращивания поможет снизить вероятность заражения и отравления рыбы. При этом данный проект абсолютно безопасен для окружающей среды, поскольку не предполагает использование опасных и вредных материалов.

В производственный комплекс, помимо завода, также будут входить вспомогательные помещения, включая хранилище для кормов и готовой продукции, бесперебойные источники питания и так называемые отстойные пруды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.