Совхоз Головково построит молочную ферму в Наро-Фоминске

Соглашение о строительстве молочно-товарной фермы на 2300 голов подписали на ПМЭФ представители совхоза «Головково», Сбера и правительства Подмосковья. Проект стоимостью 3,9 млрд рублей реализуют в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Трехстороннее соглашение заключили ООО «Совхоз «Головково», Сбер и правительство региона в лице заместителя председателя Вячеслава Духина. Новый современный молочный комплекс рассчитан на 2300 голов фуражного стада.

Генеральный директор ООО «Совхоз «Головково» Николай Анищенко отметил, что первую очередь на 600 голов планируют запустить уже в 2026 году, а в 2027 году проект перейдет к следующему этапу реализации.

«Поддержка со стороны банка и региона позволяет нам двигаться вперед и создавать современное, технологичное производство в Наро-Фоминском городском округе», — рассказал Анищенко.

Предприятие является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. По состоянию на 1 апреля 2026 года поголовье достигло 2294 животных, из них 1190 коров. В 2025 году хозяйство произвело 10 967 тонн молока — на 1311 тонн больше, чем годом ранее. Продуктивность составила 9216 кг на голову, что на 1101 кг превышает показатель 2024 года.

В первом квартале 2026 года произведено 2765 тонн молока, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 192 тонны. Надой на одну корову достиг 2324 кг — на 163 кг больше.

Председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг подчеркнул, что поддержка технологичных проектов способствует развитию экономики региона и укреплению продовольственной безопасности.

«Наше сотрудничество позволит реализовать перспективные инициативы в сфере сельского хозяйства и будет способствовать дальнейшему развитию отрасли», — поделился Барг.

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что строительство новой фермы укрепит позиции региона в молочном животноводстве и позволит предприятию выйти на новый уровень производства.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона добавили, что благодаря комплексу хозяйство дополнительно увеличит выпуск молока до 6 тыс. тонн в год и создаст 50 рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.