Соцпредприниматели Подмосковья могут получить до 2 млн рублей

Социальные предприниматели Подмосковья могут получить субсидии и льготные займы на развитие бизнеса после включения в реестр. Поддержка предусматривает компенсацию затрат и финансирование на льготных условиях, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Включение в реестр социальных предпринимателей дает бизнесу официальный статус и доступ к мерам господдержки. Предприниматели могут рассчитывать на субсидию до 2 млн рублей с компенсацией до 85% затрат. Средства разрешено направлять на аренду, коммунальные услуги, ремонт помещений и покупку оборудования.

Подробные условия размещены на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/msp/subsidies_social. Консультации специалистов доступны по номеру горячей линии 0150 с мобильного телефона по будням с 9:00 до 18:00.

Кроме того, Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет льготные займы до 2 млн рублей сроком до трех лет. Процентная ставка составляет от 3 до 12,5% годовых. Информация о программе опубликована на сайте https://mofmicro.ru/.

Подать заявление на получение статуса социального предприятия можно онлайн через портал РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/services/21785. Статус необходимо подтверждать ежегодно. Все меры поддержки реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Дополнительная информация доступна на инвестпортале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.