Соцобъекты по городской программе в Царицыне принесут более 200 рабочих мест

По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в столичном районе Царицыно построят школу и два детсада. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Два детских сада на 400 мест и школу для 900 учеников построят в районе Царицыно за счет частных инвестиций. Девелоперы возведут образовательные объекты в обмен на льготу по платежу за смену вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья», — сказал Овчинский.

Он уточнил, что после ввода в эксплуатацию данные учреждения передадут городу и в них смогут трудоустроиться свыше 200 человек.

Детский сад на 150 мест возведут к 2026 году на Кавказском бульваре. Объект будет входить в состав ЖК «Русич-Кантемировский». Реализацией проекта занимается концерн «Русич».

«В рамках проекта жилого комплекса мы построим по городской программе создания МПТ современное дошкольное учреждение. Помимо общеразвивающих групп для воспитанников будут оборудованы физкультурные и музыкальные залы», — рассказал генеральный директор АО СЗ «РУСИЧ-Кантемировский» Артем Гриднев.

Он добавил, что на территории детсада оборудуют 4 игровые площадки для детей от 3 до 7 лет.

Также детсад с бассейном на 250 мест и школа на 900 мест войдут в состав ЖК «Кавказский бульвар 51». Его реализует ГК «ПИК». В эксплуатацию объекты планируют ввести в 2028 году. В компании отметили, что во время проектирования детского сада и школы учли все нюансы для создания высокоуровневого комфорта. Помещения сделают просторными и светлыми и обеспечат в учреждениях современную доступную среду.

В течение 3 лет реализации программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы Москвы. Правительство города заключило свыше 90 соглашений с инвесторами, согласно которым планируется возвести более 4,5 млн кв. м недвижимости — учреждения спорта, культуры и образования, торговые и офисные объекты, логистические комплексы и промпредрпиятия.

В общей сложности в создание МПТ и развитие города привлекут 1,4 трлн рублей, благодаря чему получится создать свыше 210 тыс. новых рабочих мест почти во всех отраслях городской экономики.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестпортале Москвы.