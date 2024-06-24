Социально-экономические показатели Королева выросли за 4 месяца

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В Королеве крупными и средними предприятиями по итогам января–апреля 2024 года демонстрируется рост социально-экономических показателей. Объем отгрузки товаров составил 68,3 млрд рублей, превысив в 1,6 раза объемы аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Важно, что 66% продукции на сумму 45 млрд рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности Королева, что в 1,7 раза выше уровня аналогичного периода 2023 года. В частности, в числе лидеров производство готовых металлических изделий, которое увеличилось в 1,8 раза выше сопоставимых показателей прошлого года и достигло 33,5 млрд рублей.

Положительную динамику демонстрирует розничная торговля. За январь–апрель 2024 года ее оборот достиг 20,4 млрд рублей, увеличившись в 1,3 раза. Покупки онлайн составляют 10,5% розничного товарооборота.

По итогам января — марта 2024 года (по последней оперативной информации) среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 15,5% и составила 111 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.