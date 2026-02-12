Сотрудников массово закрывающегося фастфуда «Подорожник» «кинули» на зарплату

Уход с кузбасского рынка легендарной сети быстрого питания «Подорожник» сопровождается масштабным трудовым скандалом. Как сообщили бывшие и действующие сотрудники новокузнецкого филиала, точки общепита закрываются массово, а персонал несколько месяцев не получает заработную плату, пишет СтальМедиа .

Персонал сети в южной столице Кузбасса пытается отстоять свои права. По словам одной из экс-работниц, обстановка в компании давно была напряженной, а итогом стал серьезный удар по благосостоянию рядового персонала.

Сотрудники утверждают, что руководство не информировало их о планах по массовому закрытию заведений — люди неожиданно столкнулись с ликвидацией рабочих мест. Однако основной проблемой оказались финансовые обязательства компании перед работниками.

«Нынешним продавцам зарплату не выплатили еще с декабря! Надо вовремя гасить долги — так говорят все, кто там работал. В последнее время коллектив был очень токсичный, текучка страшная, люди долго не задерживались», — рассказала бывшая работница сети.

Еще 10 лет назад «Подорожник» по праву считался неоспоримым лидером в сегменте уличной еды на областных остановках. Желто-зеленые павильоны были центрами активности: там организовывали фотосессии, местные праздники и ежедневно кормили тысячи студентов. Особенным спросом пользовались точки возле Сибирского государственного индустриального университета — они располагались с двух сторон улицы, предлагая будущим инженерам перекусить в любое время суток.

Тем не менее, за имиджем «уютных кафе» постепенно нарастали глубинные кризисные явления. Несмотря на отдельные популярные блюда в ассортименте, сеть стала уступать в конкурентной борьбе. В настоящее время владелица прекратила работу большинства точек, сохранив только производство, однако будущее сотрудников в Новокузнецке остается неопределенным. Оставшиеся без средств к существованию в разгар зимнего сезона люди планируют обращаться за помощью в Государственную инспекцию труда и органы прокуратуры.

Владелица бизнеса Татьяна Фомина пояснила, что приняла решение о закрытии точек, поскольку они окончательно стали убыточными после январского повышения ставки НДС с 20% до 22%.

«А что вы хотели в этой стране? Малый и средний бизнес схлопывается, потому что ни налоговую, ни кредитную нагрузки невозможно тянуть. Ко всему у людей нет денег, наша выручка упала. В этом бизнесе нет никакой экономической целесообразности», — заявила Фомина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.