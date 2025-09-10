Сооснователь Oracle Эллисон впервые стал богатейшим человеком в мире

По информации агентства Bloomberg, состояние Эллисона составляет в 393 млрд долларов, оно взлетело за сутки на максимальный со времен подсчета Bloomberg Billionaires Index (BBI) 101 млрд долларов.

Состояние Маска оценивается в 385 млрд долларов.

Ранее производитель ПО разместил в Сети свою финансовую отчетность. В прошедшем квартале финансового года (который закончился 31 августа) выручка подразделения облачных технологий Oracle поросла на 27,8% в годовом выражении, до 7,186 млрд долларов. В том числе выручка от облачной инфраструктуры — до 3,347 млрд долларов, или на 55,3%. После размещения данной информации акции Oracle взлетают в цене на 39%.