«Соллерс» перезапустил бывший завод Mazda во Владивостоке

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что японская корпорация Mazda не проявляла интереса к реализации опциона на выкуп своей доли в бывшем совместном предприятии с «Соллерсом» во Владивостоке и вряд ли сделает это в будущем.

В интервью ТАСС накануне Восточного экономического форума высокопоставленный чиновник подчеркнул, что российские власти не видят необходимости в возвращении японского партнера, поскольку предприятие успешно работает и без его участия.

«Отмечу, что мы не видим в этом необходимости, поскольку „Соллерс“ еще в 2023 году успешно перезапустил предприятие во Владивостоке, где сегодня производит уникальный и востребованный на российском рынке продукт — туристические автобусы», — пояснил Мантуров.

Он также акцентировал внимание на социальной ответственности компании: сохранении всей команды завода и выполнении всех обязательств перед коллективом.