Резкое снижение экспорта российских удобрений в Индию — это только часть большой проблемы товарооборота двух стран. Она заключается в том, что на счетах российских экспортеров накопился большой объем выручки в рупиях, которые необходимо потратить на покупку индийских товаров, сообщила РИАМО доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ, к. э. н. Светлана Сазанова.

По ее словам, торгово-экономические отношения России и Индии стремительно развиваются. В 2022-2023 финансовом году Россия впервые в истории стала третьим крупнейшим торговым партнером Индии после США и Китая. Товарооборот между странами достиг в 2023 году 49,3 млрд долларов, что более чем в 1,5 раза превысило целевой показатель на 2025 год в 30 млрд долларов. 91% товарооборота между Россией и Индией — это топливо и удобрения. Однако во второй половине 2024 года объемы экспорта именно этих товаров стали сокращаться.

«Сокращение экспорта российских удобрений в Индию — это только часть большой проблемы товарооборота двух стран, которая заключается в том, что на счетах российских экспортеров накопился большой объем выручки в рупиях, которые необходимо потратить на покупку индийских товаров, интересных российским потребителям. Вполне возможно, что эта проблема будет решена в ближайшее время на саммите БРИКС», — прокомментировала Сазанова.

Ранее стало известно, что РФ в августе сократила экспорт удобрений в Индию в 17 раз по сравнению с июлем. Такие минимальные показатели наблюдались последний раз в декабре 2021 года.