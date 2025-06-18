Союзное государство способно возместить около 80% иностранного импорта технологий

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев отметил, что за счет собственного научно-технического потенциала возможно заместить около 80% технологического импорта.

«Если брать вопрос технологического суверенитета, то это комплекс нано- и биоинженерных, информационно-коммуникационных, цифровых, аддитивных технологий. У нас практически везде есть потенциал, везде есть компании — в искусственном интеллекте, в новых информационных технологиях, в робототехнике, в 3D печати, в новых источниках энергии, в нанотехнологиях. В основном это небольшие компании, которым не хватает масштаба», — сообщил Глазьев, говоря о потенциале Союзного государства.

Он отметил, что вопрос масштабирования зависит в большей степени от собственных макроэкономических условий.

«По оценкам специалистов, до 80% импортной продукции мы могли бы заместить на базе собственного научно-технического потенциала Союзного государства», — добавил Глазьев.