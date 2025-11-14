Союз потребителей требует обязать ритейлеров указывать цены за килограмм или литр

сегодня в 02:48

Нечестные ценники и сокращение объемов упаковок ежегодно приводят к финансовым потерям россиян на сумму до 1 трлн рублей, сообщает газета «Известия» .

Союз потребителей РФ направил в правительство предложение обязать магазины указывать стоимость товаров в пересчете на стандартизированные единицы — килограмм, литр или десяток. Это позволит покупателям объективно сравнивать цены и избегать скрытой переплаты.

Особое внимание уделяется практике «шринкфляции» — уменьшению объема продукции при сохранении цены, например, продажа яиц по 9 штук вместо 10 или молока в упаковках по 0,9 л.

Критики инициативы утверждают, что ее реализация приведет к росту затрат бизнеса на замену ценников, что отразится на конечной стоимости товаров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.