Соглашения на рекордные 1,2 трлн рублей подписал Петербург на ПМЭФ-2024
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги работы XXVII ПМЭФ. На мероприятии город подписал соглашения на рекордный объем инвестиций — 1 трлн 227 млрд рублей, сообщает газета «Петербургский дневник».
Данная сумма почти вдвое больше прошлогодних показателей.
«Никогда Петербург не реализовывал одновременно столько проектов, как сейчас. По своим масштабам, объемам инвестиций, охвату территории, перспективам — они беспрецедентны и очень важны», — отметил Беглов.
На форуме город всего заключил 69 соглашений. Среди крупных проектов Северной столицы: строительство «Лахта-2» и «Лахта-3», создание всесезонного курорта «Санкт-Петербург марина» в Горской.
По мнению Беглова, данные проекты направлены на превращение Санкт-Петербурга в современный мегаполис XXI века.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начался 5 июня. Его девиз в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Мероприятия будут идти по 8 июня.