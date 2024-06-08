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Соглашения на рекордные 1,2 трлн рублей подписал Петербург на ПМЭФ-2024

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги работы XXVII ПМЭФ. На мероприятии город подписал соглашения на рекордный объем инвестиций — 1 трлн 227 млрд рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Данная сумма почти вдвое больше прошлогодних показателей.

«Никогда Петербург не реализовывал одновременно столько проектов, как сейчас. По своим масштабам, объемам инвестиций, охвату территории, перспективам — они беспрецедентны и очень важны», — отметил Беглов.

На форуме город всего заключил 69 соглашений. Среди крупных проектов Северной столицы: строительство «Лахта-2» и «Лахта-3», создание всесезонного курорта «Санкт-Петербург марина» в Горской.

По мнению Беглова, данные проекты направлены на превращение Санкт-Петербурга в современный мегаполис XXI века.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начался 5 июня. Его девиз в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Мероприятия будут идти по 8 июня.