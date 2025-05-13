Соглашение о свободной торговле РФ и Вьетнама: защита бизнеса и инвестиции

Чтобы дать корректную оценку тому, как соглашение о свободной торговле между Россией и Вьетнамом может быть адаптировано для минимизации рисков, связанных с беспошлинным импортом чувствительных товарных групп, следует оценивать большое количество экономических факторов, сообщила РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель.

Соглашение о свободной торговле между РФ и Вьетнамом действует уже почти 10 лет. Сейчас существует необходимость адаптировать его к реальности, учитывая современные риски, которые возникают у бизнеса.

По мнению Заседатель, с особым вниманием стоит отнестись к вопросам защиты российских предпринимателей и темам, связанным с инвестиционными проектами. На сегодняшний момент обсуждение данных инициатив ведется, но говорить о конечном результате пока рано.

«Разговор становится все более предметным на фоне открытия вьетнамскими предпринимателями завода по переработке молока в Калужской области, которое было анонсировано на Российско-Вьетнамском бизнес-форуме», — отметила эксперт.

Создание данного завода демонстрирует взаимную заинтересованность стран в долгосрочном партнерстве и способствует диалогу об адаптации Соглашения о международной торговле между Россией и Вьетнамом, считает она.