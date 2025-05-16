Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном: есть нерешенные вопросы

15 мая вступило в силу полноформатное Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран. На фоне ряда плюсов остаются вопросы, которые требуют решения в перспективе, заявил РИАМО заместитель генерального директора федеральной электронной торговой площадки «ТЭК-Торг» Евгений Можаев.

Первый фактор — это применение норм национального режима при рассмотрении продукции из Ирана в случаях, когда она будет конкурировать с продукцией из стран ЕАЭС в государственном и «окологосударственном» заказе, отмечает он. Сегодня национальный режим применяется в электронных торгах только для стран-резидентов ЕАЭС. Процесс гармонизации требований нацрежима в части подтверждения страны происхождения товаров был весьма длительным. Выглядит логичным, чтобы Иран мог бы пройти его по ускоренной схеме и участвовать в электронных торгах наравне с резидентами ЕАЭС, полагает эксперт.

«Второй вопрос касается расчетов и оплаты. Как будут осуществляться проводки на практике между банками, в какой валюте? Работу этого механизма еще предстоит проверить жизнью», — уверен Можаев.

Третий фактор — отсутствие единых описаний товаров, единых каталогов номенклатуры, которые могут быть поставлены как в одну сторону, так и в другую. К этому же вопросу можно отнести и наличие разрозненных стандартов к тем или иным категориям товаров, добавляет он.

«Российским производителям помогла бы в этом плане определенная «доверенная витрина», на которой размещалась бы только сертифицированная, а не контрафактная продукция. Но тут также вопрос упирается в гармонизацию стандартов, принятых в РФ и в Иране. Сейчас некой единой базы в этом плане нет, которую производители могли бы использовать как руководство к действию», — резюмировал эксперт.