Собственные доходы подмосковного бюджета выросли на 19,4%

Московской области удалось сохранить положительные темпы по всем основным источникам налоговых доходов. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли к уровню 2022 года на 19% до 868 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Бюджетообразующие источники собственных доходов — традиционно налог на прибыль и НДФЛ, их доля составляет 75%.

Налог на прибыль поступил в объеме 353 млрд рублей — это третий показатель среди субъектов РФ, с ростом на 35,1% (в среднем по субъектам РФ + 28%). Динамика поступлений обусловлена итогами финансовых результатов деятельности — прибыль прибыльных крупных и средних организаций в январе–декабре 2023 года выросла 36,8%.

НДФЛ составил 300 млрд рублей, показав прирост к уровню прошлого года 16% (субъекты РФ — +14%). Факторы роста — поступления от новых налоговых резидентов, рост фонда заработной платы почти на 18%.

Налоговая база по налогам диверсифицирована, что является фактором стабильности. Основу составляют обрабатывающая промышленность и торговля, на долю этих отраслей в налоге на прибыль организаций приходится 68% всех поступлений, в НДФЛ — 40%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал глава региона.