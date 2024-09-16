Собственные доходы консолидированного бюджета Подмосковья достигли 835 млрд руб

За восемь месяцев 2024 года темпы роста налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области показывают положительную динамику. Собственные доходы консолидированного бюджета на первое сентября составили 835 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Налоговые доходы увеличились на 17,2% до 782 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц составил 330 млрд рублей, показав прирост 31,8%, в том числе благодаря росту среднемесячной заработной платы и высоким результатам декларационной кампании. Налог на прибыль поступил в объеме 243 млрд рублей. Динамика улучшилась до — 0,2% после — 2,4% в августе.

Подмосковная экономика в высокой степени диверсифицирована. В регионе работают компании, представляющие практически все основные отрасли. По итогам восьми месяцев 2024 года основную долю в поступлениях по налогу на прибыль и НДФЛ обеспечили торговля, обрабатывающая промышленность, научная деятельность и транспорт.

Поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет региона возросли на 46% до 88 млрд рублей как результат финансовой деятельности малого и среднего предпринимательства.

По налогам на имущество в консолидированный бюджет поступил 71 млрд рублей, что на 6,9% выше января-августа 2023 года.

Неналоговые доходы в январе — августе текущего года составили 52 млрд рублей, рост — на 30,7%. Увеличение поступлений обеспечено доходами от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и продажи муниципальной собственности.

В ведомстве добавили, что собственные доходы бюджета Московской области выросли к уровню аналогичного периода 2023 года на 14,6% до 642 млрд рублей. В бюджеты муниципальных образований региона поступило 193 млрд рублей. Здесь отмечен рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,6%.

Среди муниципальных образований Подмосковья за восемь месяцев 2024 года максимальный прирост налоговых и неналоговых доходов относительно аналогичного периода прошлого года отмечены у городских округов: Лобня, Кашира, Чехов, Бронницы, Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал глава региона.