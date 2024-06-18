Собственные доходы консолидированного бюджета Подмосковья достигли 490 млрд руб

За первые 5 месяцев 2024 года темпы роста налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области показывают положительную динамику. Собственные доходы консолидированного бюджета на начало июня достигли 490 млрд рублей, сообщили РИАМО в министерстве экономики и финансов Подмосковья.

По информации ведомства, среднегодовой двухлетний прирост к уровню аналогичного периода 2022 года составил 16,4%. Для сопоставимости данных в качестве базового года для сравнения был взят 2022, поскольку из-за перехода на систему единого налогового счета (ЕНС) в 2023 году линейное сравнение поступлений год к году нерепрезентативно.

Доходы консолидированного бюджета по налогу на прибыль выросли до 149 млрд рублей (среднегодовой двухлетний прирост к уровню аналогичного периода 2022 года составил 11,4%).

Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились до 173 млрд рублей (среднегодовой двухлетний прирост — 20,5%). Основной рост налога на прибыль и НДФЛ обеспечен организациями торговли и обрабатывающих производств, отметили в министерстве.

По данным ведомства, позитивная динамика также наблюдается по налогам на совокупный доход: они составили 60 млрд рублей (среднегодовой двухлетний прирост к уровню 5 месяцев 2022 года — 35,7%).

Доходы по налогам на имущество увеличились до отметки 48 млрд рублей, показав среднегодовой двухлетний рост на 8%.

Неналоговые доходы бюджета за рассматриваемый период составили 30 млрд рублей.

Собственные доходы регионального бюджета Московской области выросли до 377 млрд рублей (среднегодовой двухлетний прирост к уровню аналогичного периода 2022 года — 14,9%). В бюджеты муниципальных образований региона поступило 113 млрд рублей (среднегодовой прирост составил 21,6%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал глава региона.