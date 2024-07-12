Собственные доходы бюджета Подмосковья составили 573 млрд рублей за 2024 г

С января по июнь 2024 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Московской области выросли на 17,3%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговые доходы составили 535 млрд рублей с приростом 16,5%. Налог на прибыль поступил в объеме 172 млрд рублей, показав некоторое снижение (2,3%) к уровню аналогичного периода 2023 года. Это связано с особенностями введения в прошлом году единого налогового счета (ЕНС). Финансовые показатели бизнеса по прибыли за I квартал 2024 года транслируют устойчивость экономики. 73,4% крупных и средних компаний Московской области показали положительный финансовый результат. Они получили прибыль в размере 482 млрд рублей, что на 24,2% превысило показатели января — марта 2023 года.

Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на 36,4% до 217 млрд рублей.

Налоговая база в Подмосковье диверсифицирована, что является фактором стабильности. В первом полугодии текущего года основную долю в поступлениях по налогу на прибыль и НДФЛ обеспечили торговля, обрабатывающая промышленность, научная деятельность и транспорт.

Поступления по налогам на совокупный доход увеличились на 50,3% до 62 млрд рублей. В том числе доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), выросли на 45,6% до 56 млрд рублей. Работающие по патентам предприниматели принесли в консолидированный бюджет 4 млрд рублей. Поступления по налогу на профессиональный доход достигли 2 млрд рублей, показав прирост 52,5%, что обеспечено ростом числа самозанятых в 1,3 раза.

Неналоговые доходы достигли отметки в 38 млрд рублей. Прирост 30,2% обеспечен, в том числе ростом доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и продажи муниципальной собственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.