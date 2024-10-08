Собянин: ежегодно в столице открывается порядка 150 промышленных предприятий

Ежегодно в столице открывается порядка 150 крупных, средних и малых промышленных предприятий, написал ранее мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Управляющий партнер ГК ФСК по сегменту «Москва» Ольга Скоморохова отметила, что на новых объектах появляются рабочие места и вместе с этим — комфортная городская среда.

Собянин привел в пример роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей концерна «МонАрх».

«В прошлом году инвестор ввел в эксплуатацию первую очередь, сейчас готовится запустить вторую. Участок под строительство мы предоставили без конкурса как масштабному инвестпроекту. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил льготный кредит 3 млрд рублей под 3% годовых», — отметил градоначальник.

В общей сложности на заводе будут работать около 2,6 тыс. человек.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, предприятие выпускает готовые модули для быстрого возведения жилых и административных зданий — уже с отделкой, инженерными системами и фасадом. Модули складывают друг на друга как конструктор и за счет этого сокращают сроки строительства.

«По программе стимулирования создания мест приложения труда и МАиП мы реализуем 11 объектов. Объем инвестиций с нашей стороны составляет порядка 39 млрд рублей. Это разные по своему функциональному значению проекты — школа, детский сад, современный бизнес-центр, экологичные заводы и технопарк. Новые объекты позволят создать новые рабочие места, а вместе с этим комфортную и разнообразную городскую среду. Для нас как для девелопера важно улучшать качество жизни людей», — прокомментировала Скоморохова.