Сняты ли риски разгона инфляции в России: Центробанк оценит ситуацию 25 июля

25 июля Банк России может принять решение о понижении ключевой ставки сразу на 1–2 процентных пункта — с текущих 20% до диапазона 18–19%. На это указывают благоприятные макроэкономические сигналы, сообщил РИАМО предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Инфляция замедляется и уже опустилась ниже отметки 9,4% в годовом выражении, а ценовые ожидания населения остаются стабильными, перечисляет он. Кроме того, спрос на заемные средства остается слабым, а рубль сохраняет относительную устойчивость, что дает регулятору пространство для ослабления денежной политики, добавляет эксперт.

«В то же время Центробанк может предпочесть осторожный подход и ограничиться снижением на 1 п. п., если решит, что риски разгона инфляции еще не сняты. В числе возможных источников давления — запланированное увеличение тарифов, рост государственных расходов и внешнеэкономическая неопределенность», — полагает Астафьев.

Несмотря на это, участники финансового рынка в большинстве своем ожидают более решительного шага — снижения ставки до 18% как наиболее вероятного и сбалансированного решения в текущих условиях, добавляет предприниматель.