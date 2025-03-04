Снижение налогов для крупного ресторанного бизнеса: возможные варианты

Российские рестораторы активно обсуждают снижение налоговой нагрузки для крупного ресторанного бизнеса, возможность которого рассматривают Минфин и ФНС. Представители horeca (гостинично-ресторанного бизнеса) предлагают два основах варианта. Первый — повышение уровня выручки, позволяющего не платить НДС, с 2 до 3 млрд руб. Второй — введение льготной ставки НДС в диапазоне от 2 до 5%, сообщил РИАМО ресторатор, предприниматель Ойбек Хайдаралиев.

Первый вариант позволит расти крупным и средним сетям, владельцы которых вместо того, чтобы искусственно дробить бизнес на разные юрлица, наоборот, смогут развивать свои бренды и зарабатывать на франшизе. Однако в будущем это повлечет за собой монополизацию рынка, а это уже невыгодно потребителям, подчеркнул Хайдаралиев.

«Второй вариант — ставка в районе 3% — выглядит более справедливым и позволяющим развиваться всем игрокам рынка. В 2022 году именно к такому решению пришли в Казахстане: страна недополучала налоги на миллионы евро из-за того, что рестораторы дробили свои сети или скрывали доходы», — пояснил предприниматель.

Помимо этого, единая ставка НДС 3% позволит развиваться разным игрокам на рынке, что приведет к здоровой конкуренции и, как следствие, общему повышению уровня качества услуг общепита, резюмировал ресторатор.